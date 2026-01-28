JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

12:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Der Aromenhersteller habe mit dem organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal nicht überzeugt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Auch die operative Marge sei geringer gewesen als gedacht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com