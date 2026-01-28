DAX 24.619 -0,8%ESt50 5.963 +0,5%MSCI World 4.559 +0,1%Top 10 Crypto 11,38 -2,3%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.592 -1,2%Euro 1,1951 -0,1%Öl 69,95 +1,8%Gold 5.531 +2,1%
Givaudan Aktie

3.195,00 EUR -204,00 EUR -6,00 %
2.924,00 CHF -214,00 CHF -6,82 %
Marktkap. 31,5 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

12:41 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Der Aromenhersteller habe mit dem organischen Umsatzwachstum im vierten Quartal nicht überzeugt, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag. Auch die operative Marge sei geringer gewesen als gedacht./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:07 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4.000,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.926,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
36,71%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.924,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.730,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

12:41 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:56 Givaudan Neutral UBS AG
10:46 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

