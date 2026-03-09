Givaudan Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahe Osten sei für den Hersteller von Aroma- und Duftstoffen eine beachtenswerte Region, besonders für Düfte, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
