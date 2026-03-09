DAX 23.699 -1,1%ESt50 5.787 -0,9%MSCI World 4.432 -0,1%Top 10 Crypto 9,0590 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 59.891 -0,5%Euro 1,1614 +0,1%Öl 89,70 -1,9%Gold 5.184 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- NIO, Porsche, Novo Nordisk, Meta, TSMC im Fokus
Top News
Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück Nahostkonflikt und Ölpreise bleiben Top-Thema: DAX fällt wieder deutlich zurück
Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies Airbus-Aktie verliert: Flugzeugbauer liefert bis zu 18 Drohnen an Garuda Technologies
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.093,00 EUR -20,00 EUR -0,64 %
STU
2.803,00 CHF -26,00 CHF -0,92 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,9 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

09:16 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.093,00 EUR -20,00 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan nach einer Veranstaltung zur Branche mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Der Nahe Osten sei für den Hersteller von Aroma- und Duftstoffen eine beachtenswerte Region, besonders für Düfte, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 00:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.811,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,07%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.803,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
28,43%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.398,57 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:16 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
27.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.26 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Givaudan-Anlage SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net SMI aktuell: SMI schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SMI am Freitagnachmittag leichter
finanzen.net Börse Zürich: SLI liegt nachmittags im Minus
finanzen.net SMI aktuell: Am Mittag Pluszeichen im SMI
finanzen.net Schwacher Handel: SMI zeigt sich zum Handelsstart schwächer
finanzen.net SIX-Handel SLI beginnt die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI liegt letztendlich im Plus
finanzen.net Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SLI zum Ende des Mittwochshandels steigen
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen