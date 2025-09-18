JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

14:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz in London hätten sich die Unternehmensführungen europäischer Kosmetik- und Parfümhersteller ungeachtet der Marktnormalisierung insgesamt vorsichtig optimistisch zum Wachstum geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nachdem die Branchentitel zuletzt unter Druck gestanden hätten, warteten die Anleger auf Hinweise für eine Trendwende in der Wachstumsdynamik./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

