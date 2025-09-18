DAX 23.665 +0,0%ESt50 5.467 +0,2%Top 10 Crypto 16,27 -1,7%Dow 46.142 +0,3%Nas 22.471 +0,9%Bitcoin 99.026 -0,3%Euro 1,1737 -0,4%Öl 67,16 -0,5%Gold 3.647 +0,1%
3.560,00 EUR +34,00 EUR +0,96 %
STU
3.334,00 CHF +14,00 CHF +0,42 %
SWX
Marktkap. 32,62 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

14:51 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.560,00 EUR 34,00 EUR 0,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" belassen. Auf einer hauseigenen Branchenkonferenz in London hätten sich die Unternehmensführungen europäischer Kosmetik- und Parfümhersteller ungeachtet der Marktnormalisierung insgesamt vorsichtig optimistisch zum Wachstum geäußert, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Nachdem die Branchentitel zuletzt unter Druck gestanden hätten, warteten die Anleger auf Hinweise für eine Trendwende in der Wachstumsdynamik./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 23:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
3.337,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
3.334,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.994,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

