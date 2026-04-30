Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,53 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marco Limite sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnellbewertung davon, dass das erste Quartal wie erwartet gedämpft verlaufen sei. Auf die Gefahr eines negativen operativen Ergebnisses (Ebit) im dreistelligen Bereich habe der Logistikkonzern schon hingewiesen, sodass dies eigentlich keine Überraschung sei. Hinsichtlich der Weitergabe höherer Kraftstoffkosten zeige das Unternehmen Zuversicht./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
121,10 €
|Abst. Kursziel*:
-29,81%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
118,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,51%
|
Analyst Name:
Marco Limite
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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