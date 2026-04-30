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Marktkap. 20,53 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
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WKN HLAG47

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ISIN DE000HLAG475

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Symbol HLAGF

Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

15:51 Uhr
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
118,90 EUR 1,70 EUR 1,45%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marco Limite sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnellbewertung davon, dass das erste Quartal wie erwartet gedämpft verlaufen sei. Auf die Gefahr eines negativen operativen Ergebnisses (Ebit) im dreistelligen Bereich habe der Logistikkonzern schon hingewiesen, sodass dies eigentlich keine Überraschung sei. Hinsichtlich der Weitergabe höherer Kraftstoffkosten zeige das Unternehmen Zuversicht./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
121,10 €		 Abst. Kursziel*:
-29,81%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
118,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,51%
Analyst Name:
Marco Limite 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
92,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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