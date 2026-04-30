Barclays Capital

Hapag-Lloyd Underweight

15:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Marco Limite sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnellbewertung davon, dass das erste Quartal wie erwartet gedämpft verlaufen sei. Auf die Gefahr eines negativen operativen Ergebnisses (Ebit) im dreistelligen Bereich habe der Logistikkonzern schon hingewiesen, sodass dies eigentlich keine Überraschung sei. Hinsichtlich der Weitergabe höherer Kraftstoffkosten zeige das Unternehmen Zuversicht./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 06:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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