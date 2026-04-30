Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 20,53 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens um 16 Prozent verfehlt, schrieb Alexia Dogani am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dennoch habe die Container-Reederei ihren Jahresausblick bestätigt./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
121,10 €
|Abst. Kursziel*:
-46,33%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
119,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-45,79%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
92,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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