JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe den Konsens um 16 Prozent verfehlt, schrieb Alexia Dogani am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dennoch habe die Container-Reederei ihren Jahresausblick bestätigt./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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