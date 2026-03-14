Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Bei mehreren von Jefferies organisierten Investorenveranstaltungen habe sich der Finanzvorstand mit Blick auf die Ziele für die Entwicklung der Preise 2026 zuversichtlich gezeigt, schrieb Glynis Johnson am Freitagmittag. Die bisher vom Wetter beeinträchtigte Geschäftsentwicklung im ersten Quartal könnte in den verbleibenden Wochen noch kompensiert werden, und die weitere Jahresentwicklung hänge von den Auswirkungen des Iran-Kriegs ab. Der Manager sehe zudem geringere Auswirkungen der möglichen Änderungen der europäischen CO2-Emissionsregelungen als allgemein wahrgenommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2026 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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