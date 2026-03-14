Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 28,33 Mrd. EURKGV 20,42
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Bei mehreren von Jefferies organisierten Investorenveranstaltungen habe sich der Finanzvorstand mit Blick auf die Ziele für die Entwicklung der Preise 2026 zuversichtlich gezeigt, schrieb Glynis Johnson am Freitagmittag. Die bisher vom Wetter beeinträchtigte Geschäftsentwicklung im ersten Quartal könnte in den verbleibenden Wochen noch kompensiert werden, und die weitere Jahresentwicklung hänge von den Auswirkungen des Iran-Kriegs ab. Der Manager sehe zudem geringere Auswirkungen der möglichen Änderungen der europäischen CO2-Emissionsregelungen als allgemein wahrgenommen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2026 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
300,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
161,35 €
|Abst. Kursziel*:
85,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
161,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
85,99%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
254,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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