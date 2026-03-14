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Marktkap. 28,33 Mrd. EUR

KGV 20,42
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
161,30 EUR 0,95 EUR 0,59%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Bei mehreren von Jefferies organisierten Investorenveranstaltungen habe sich der Finanzvorstand mit Blick auf die Ziele für die Entwicklung der Preise 2026 zuversichtlich gezeigt, schrieb Glynis Johnson am Freitagmittag. Die bisher vom Wetter beeinträchtigte Geschäftsentwicklung im ersten Quartal könnte in den verbleibenden Wochen noch kompensiert werden, und die weitere Jahresentwicklung hänge von den Auswirkungen des Iran-Kriegs ab. Der Manager sehe zudem geringere Auswirkungen der möglichen Änderungen der europäischen CO2-Emissionsregelungen als allgemein wahrgenommen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 06:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.03.2026 / 06:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
161,35 €		 Abst. Kursziel*:
85,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
161,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
85,99%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
254,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Pledge of 300,000 shares to secure the granting of European call options
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 140.69
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 3 August 2026; strike price EUR 215.72
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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