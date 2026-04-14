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Marktkap. 32,65 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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Symbol HLBZF

Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

08:01 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
191,35 EUR 0,85 EUR 0,45%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Die Markterwartungen an den Baustoffkonzern seien zuletzt etwas weiter gesunken, schrieb Glynis Johnson am Dienstagabend nach einer Branchenauswertung. Seit Jahresbeginn sei der Konsens für das operative Ergebnis 2026 um 2,6 Prozent zurückgekommen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 11:37 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
190,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
191,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
239,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

08.04.26 Heidelberg Materials Buy UBS AG
07.04.26 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 143.13
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: René Aldach, buy
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