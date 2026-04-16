Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,74 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In puncto Umsatz unterscheide sich ihre Prognose nur wenig von der Konsensschätzung, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) liege ihre Erwartung rund 3 Prozent unter der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
285,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
189,30 €
|Abst. Kursziel*:
50,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
187,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,04%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
243,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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