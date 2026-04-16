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Marktkap. 32,74 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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ISIN DE0006047004

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Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

11:01 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 285 Euro belassen. In puncto Umsatz unterscheide sich ihre Prognose nur wenig von der Konsensschätzung, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebitda) liege ihre Erwartung rund 3 Prozent unter der durchschnittlichen Marktschätzung./rob/edh/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
285,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
189,30 €		 Abst. Kursziel*:
50,55%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
187,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,04%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
243,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European put options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 143.13
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