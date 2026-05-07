Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 32,97 Mrd. EURKGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
292,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
185,70 €
|Abst. Kursziel*:
57,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
184,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
58,52%
|
Analyst Name:
Glynis Johnson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
244,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|13:36
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:36
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.05.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|06.05.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|23.05.23
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets