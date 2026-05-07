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Marktkap. 32,97 Mrd. EUR

KGV 20,41 Div. Rendite 1,61%
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WKN 604700

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Jefferies & Company Inc.

Heidelberg Materials Buy

13:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
184,20 EUR -2,45 EUR -1,31%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 285 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson geht mit größerer Zuversicht auf Preissteigerungen in Europa aus der Berichtssaison der Baustoffbranche, wie sie am Donnerstagabend schrieb./ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 12:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
292,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
185,70 €		 Abst. Kursziel*:
57,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
184,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
58,52%
Analyst Name:
Glynis Johnson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
244,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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06.05.26 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
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EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-DD: Heidelberg Materials AG: Spohn Cement Beteiligungen GmbH, Granting (sale) of European call options on 300,000 shares; maturity on 6 November 2026; strike price EUR 223.64
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