HelloFresh Aktie
Marktkap. 715,13 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh deutlich gesenkt von 15,00 auf 8,70 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Kochboxen-Lieferanten am 18. März habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 um rund 7 Prozent gesenkt und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 20 Prozent, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
8,70 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,83 €
|Abst. Kursziel*:
80,16%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
79,42%
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,67 €
