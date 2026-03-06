DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9465 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check Um 18 Uhr live mit Wieland Staud: Sind wir am Rande eines Bärenmarkts? - Öl, Gold und Top-Aktien im Check
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HelloFresh Aktie

Kaufen
Verkaufen
HelloFresh Aktien-Sparplan
4,85 EUR -0,09 EUR -1,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 715,13 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A16140

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A161408

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLFFF

Jefferies & Company Inc.

HelloFresh Buy

08:11 Uhr
HelloFresh Buy
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
4,85 EUR -0,09 EUR -1,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hellofresh deutlich gesenkt von 15,00 auf 8,70 Euro, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen des Kochboxen-Lieferanten am 18. März habe er seine Umsatzschätzungen für 2026 und 2027 um rund 7 Prozent gesenkt und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 20 Prozent, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Buy

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
8,70 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,83 €		 Abst. Kursziel*:
80,16%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
79,42%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:11 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 HelloFresh Halten DZ BANK
12.02.26 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu HelloFresh

dpa-afx Aktien von SAP, Zalando & Co.: Internet-Werte steigen nach abgeklungener KI-Skepsis
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net XETRA-Handel SDAX-Anleger ergreifen schlussendlich die Flucht
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: Deutlicher Rückschlag für den SDAX
finanzen.net Erste Schätzungen: HelloFresh stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HelloFresh SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
HelloFresh zu myNews hinzufügen