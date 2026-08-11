JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10.08.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Halbjahresbericht der Düsseldorfer an. In der zweiten Jahreshälfte sieht sie das Risiko eines abgeschwächten Wachstums auf vergleichbarer Basis./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA