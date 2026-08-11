Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,16 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
AI Analyse
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Halbjahresbericht der Düsseldorfer an. In der zweiten Jahreshälfte sieht sie das Risiko eines abgeschwächten Wachstums auf vergleichbarer Basis./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 23:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
79,72 €
|Abst. Kursziel*:
-18,46%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
77,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,69%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
75,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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