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Symbol HENOF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Henkel vz Underweight

10.08.26
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen am Sonntag an den jüngsten Halbjahresbericht der Düsseldorfer an. In der zweiten Jahreshälfte sieht sie das Risiko eines abgeschwächten Wachstums auf vergleichbarer Basis./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 23:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 00:50 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
79,72 €		 Abst. Kursziel*:
-18,46%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
77,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,69%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

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10.08.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
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