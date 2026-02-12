Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 222,25 Mrd. EURKGV 49,18
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hermes von 2260 auf 2310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal seien ein erleichterndes Signal, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Sie hätten positiv überrascht. Das solide Umsatzwachstum sei vor allem auf die Stärke des wichtigen Lederwaren-Segments zurückzuführen. Die Bestätigung des angestrebten Volumenwachstums in diesem Bereich habe jedoch die Zweifel der Anleger hinsichtlich einer Beeinträchtigung der Exklusivität nicht ausgeräumt./rob/err/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
2.310,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.143,00 €
|Abst. Kursziel*:
7,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.151,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,39%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.429,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|10:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|10:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG