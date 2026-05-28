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Marktkap. 165,17 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 2,58%
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WKN A11873

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ISIN ES0148396007

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Symbol IDEXF

Jefferies & Company Inc.

Inditex Buy

08:01 Uhr
Inditex Buy
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,84 EUR 0,16 EUR 0,30%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 67 auf 62 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte am Donnerstag seine Schätzungen für den Modekonzern aufgrund der schwierigeren Versorgungsbedingungen und einer mauen Nachfrage in Europa. Der Experte geht allerdings davon aus, dass die Zara-Muttergesellschaft wie in der Vergangenheit schwierigere Zeiten zum Ausbau von Marktanteilen nutzen kann./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Buy

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,72 €		 Abst. Kursziel*:
15,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:01 Inditex Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Inditex Buy UBS AG
18.05.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Inditex Outperform Bernstein Research
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