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Symbol IDEXF

JP Morgan Chase & Co.

Inditex Overweight

08:31 Uhr
Inditex Overweight
Aktie in diesem Artikel
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
53,00 EUR 0,26 EUR 0,49%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex auf "Overweight" belassen. Analystin Georgina Johanan wertete am Sonntag die aktuellen Branchentrends im Onlinehandel aus. Bei H&M und der Inditex-Marke Zara seien die jüngsten Signale durchwachsen. Die Schweden hätten bereits ihre März-Umsätze veröffentlicht, Inditex den Absatz vom 1. Februar bis 8. März./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Inditex Overweight

Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
52,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
53,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

08:31 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Inditex Outperform Bernstein Research
20.04.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
31.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
30.03.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
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