Intel Aktie
Marktkap. 407,98 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Intel nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Durchweg bessere Preise und ein Rekordwachstum der Serverumsätze hätten beim Halbleiterkonzern das siebte Quartal in Folge zu übertroffenen Erwartungen und steigenden Prognosen geführt, schrieb Blayne Curtis in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 21:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Hold
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 120,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 100,23
|Abst. Kursziel*:
19,72%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 91,54
|Abst. Kursziel aktuell:
31,09%
|
Analyst Name:
Blayne Curtis
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 96,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Intel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research