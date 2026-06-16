Intel Aktie
Marktkap. 553,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst David Dai begründete das höhere Kursziel mit dem sich vollziehenden Übergang von Chatbot-basierter zu auf Agenten spezialisierter Künstlicher Intelligenz. Die Investitionsvolumina für Prozessoren dürften sich in einem Basisszenario von 2025 bis 2030 versechsfachen, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Intel und AMD dürften von einer starken Nachfrage nach Servern im Zusammenhang mit KI profitieren./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Market-Perform
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 100,00
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
$ 117,05
|Abst. Kursziel*:
-14,57%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
$ 120,34
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,90%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 81,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Intel Corp.
|15:16
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
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|Barclays Capital
|04.05.26
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|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
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|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|28.10.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|01.08.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|29.04.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|15.02.22
|Intel Outperform
|Credit Suisse Group
|27.01.22
|Intel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:16
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Halten
|DZ BANK