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Intel Aktie

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Bernstein Research

Intel Market-Perform

15:16 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
103,78 EUR 2,48 EUR 2,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 65 auf 100 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Market-Perform" belassen. Analyst David Dai begründete das höhere Kursziel mit dem sich vollziehenden Übergang von Chatbot-basierter zu auf Agenten spezialisierter Künstlicher Intelligenz. Die Investitionsvolumina für Prozessoren dürften sich in einem Basisszenario von 2025 bis 2030 versechsfachen, so der Experte in einer Studie am Mittwoch. Intel und AMD dürften von einer starken Nachfrage nach Servern im Zusammenhang mit KI profitieren./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 16:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 100,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 117,05		 Abst. Kursziel*:
-14,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 120,34		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,90%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 81,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

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