DAX 24.878 +0,5%ESt50 6.237 +0,4%MSCI World 4.783 +0,0%Top 10 Crypto 8,5710 +1,6%Nas 25.138 -2,2%Bitcoin 57.468 +0,5%Euro 1,1386 +0,0%Öl 98,69 -2,0%Gold 4.047 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Neue US-Zölle: DAX höher -- Asiens Börsen rot -- VW meldet schwache Zahlen -- SAP übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, RENK und Co., Intel, DroneShield, Oracle, Allianz, HSBC, Tesla, BMW im Fokus
Top News
Volkswagen-Aktie deutlich im Minus: Halbjahresbilanz zeigt Schwäche Volkswagen-Aktie deutlich im Minus: Halbjahresbilanz zeigt Schwäche
Der Engpass ist das Geschäft - Zwei Quartalsbilanzen zeigen, wo in der KI-Ära wirklich verdient wird – und die Antwort lautet nicht Software allein! Der Engpass ist das Geschäft - Zwei Quartalsbilanzen zeigen, wo in der KI-Ära wirklich verdient wird – und die Antwort lautet nicht Software allein!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Intel Aktie

Kaufen
Verkaufen
Intel Aktien-Sparplan
90,77 EUR +2,98 EUR +3,39 %
STU
103,07 USD +0,48 USD +0,47 %
nachbörslich
BTT
finanzen.net zero
Intel jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 453,06 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855681

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US4581401001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INTC

Bernstein Research

Intel Market-Perform

09:36 Uhr
Intel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
90,77 EUR 2,98 EUR 3,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Intel von 100 auf 110 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Das zweite Quartal des Halbleiterkonzerns sei sehr stark ausgefallen, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe die Konsensschätzungen deutlich übertroffen./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 03:33 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Market-Perform

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 110,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 100,23		 Abst. Kursziel*:
9,75%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 103,07		 Abst. Kursziel aktuell:
6,72%
Analyst Name:
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 89,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

09:36 Intel Market-Perform Bernstein Research
09:06 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
19.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Intel Corp.

TraderFox Anlagetrends Der Engpass ist das Geschäft - Zwei Quartalsbilanzen zeigen, wo in der KI-Ära wirklich verdient wird – und die Antwort lautet nicht Software allein! Der Engpass ist das Geschäft - Zwei Quartalsbilanzen zeigen, wo in der KI-Ära wirklich verdient wird – und die Antwort lautet nicht Software allein!
finanzen.net NVIDIA, Broadcom & Co.: Chipaktien nun offiziell im Bärenmarkt - warum das laut BofA kein Grund zur Panik ist
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Intel auf 110 Dollar - 'Market-Perform'
finanzen.net Intel-Aktie mit Kurssprung: Umsatz und Gewinn wieder auf Wachstumspfad
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Intel auf 'Hold' - Ziel 120 Dollar
TraderFox Intel-Aktie atmet vorerst auf! Der Tech-Riese kann trotz Milliardenverlust die Wall Street überzeugen!
dpa-afx KI-Boom treibt Intel über Wall-Street-Erwartungen
finanzen.net Aktien von Intel und AMD im Blick: China-Verträge treiben Serverchip-Preise auf Rekordniveau
finanzen.net Intel Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Intel
Benzinga Intel CEO Lip-Bu Tan Warns AI Supply Crunch Won&#39;t Ease: Shortages Will &#39;Persist for the Foreseeable Future&#39;
Benzinga Intel Earnings Spark Bullish Reactions as Jim Cramer Calls &#39;Intel&#39;s the One,&#39; Gene Munster Says Investors Can &#39;Sleep Well at Night&#39;
Benzinga Intel, Amkor Technology, MaxLinear, Lockheed Martin and Oracle: Why These 5 Stocks Are on Investors&#39; Radars Today
Zacks Intel Earnings: AI Driven Demand Leads to Decade High Sales Growth
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Intel (INTC) Q2 Earnings
Benzinga Intel Just Reported Earnings. Here&#39;s What It Means for the AI Trade.
Zacks Intel (INTC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Intel Posts Strongest Revenue Growth in 15 Years on &#39;Unprecedented&#39; AI Demand
RSS Feed
Intel Corp. zu myNews hinzufügen