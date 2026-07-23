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Symbol INTC

JP Morgan Chase & Co.

Intel Underweight

11:11 Uhr
Intel Underweight
Aktie in diesem Artikel
Intel Corp.
93,02 EUR 5,23 EUR 5,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 45 auf 85 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das zweite Quartal und der Ausblick auf das dritte Jahresviertel hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund eines sprunghaften Investitionszyklus, der eine mögliche Kapitalerhöhung oder Fremdkapitalaufnahme in den Raum stelle sowie aufgrund eines fehlenden Ankerkunden im externen Foundry-Geschäft bleibe er aber bei seinem Anlagevotum für den Halbleiterkonzern./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Intel Underweight

Unternehmen:
Intel Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 100,23		 Abst. Kursziel*:
-15,20%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
$ 105,73		 Abst. Kursziel aktuell:
-19,61%
Analyst Name:
Harlan Sur 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 96,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Intel Corp.

11:11 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 Intel Market-Perform Bernstein Research
09:06 Intel Hold Jefferies & Company Inc.
21.07.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
21.07.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
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