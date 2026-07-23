Intel Aktie
Marktkap. 453,06 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 855681
ISIN US4581401001
Symbol INTC
Intel Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Quartalszahlen von 45 auf 85 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das zweite Quartal und der Ausblick auf das dritte Jahresviertel hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aufgrund eines sprunghaften Investitionszyklus, der eine mögliche Kapitalerhöhung oder Fremdkapitalaufnahme in den Raum stelle sowie aufgrund eines fehlenden Ankerkunden im externen Foundry-Geschäft bleibe er aber bei seinem Anlagevotum für den Halbleiterkonzern./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 23:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 00:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Intel Underweight
|Unternehmen:
Intel Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 85,00
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
$ 100,23
|Abst. Kursziel*:
-15,20%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
$ 105,73
|Abst. Kursziel aktuell:
-19,61%
|
Analyst Name:
Harlan Sur
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 96,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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