SMC Research

InTiCa Systems Halten

08:34 Uhr

InTiCa Systems hat nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz im vierten Quartal deutlich gesteigert und ein positives EBIT erzielt, was allerdings auch auf Einmaleffekte zurückzuführen ist. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet dank der Initiativen in margenstarken neuen Bereichen eine sukzessive Verbesserung der Resultate, stuft die Aktie aber noch mit Halten ein, bis das in den Zahlen klar erkennbar ist.

Trotz weiter schwieriger Rahmenbedingungen gebe es laut SMC-Research erste Erholungsanzeichen in der Geschäftsentwicklung von InTiCa. Im Schlussquartal 2025 habe der Umsatz um 17,6 Prozent über dem – allerdings sehr niedrigen – Referenzwert der Vorperiode gelegen und es habe wieder eine positive EBIT-Marge von 3,5 Prozent erzielt werden können, die allerdings zu einem substanziellen Teil auch auf Einmaleffekten beruhe.

Im Gesamtjahr haben sich die Erlöse wegen der schwachen Entwicklung im kleineren Segment Industry & Infrastructure trotzdem um 3 Prozent auf 68,5 Mio. Euro reduziert, seien damit aber innerhalb der Zielspanne (66 bis 72 Mio. Euro) geblieben. Beim EBIT habe ebenfalls ein Rückgang von -0,6 auf -1,5 Mio. Euro hingenommen werden müssen. Hier sei die ursprüngliche Zielsetzung, die sich auf -0,5 bis +1,5 Mio. Euro belaufen habe , verfehlt worden, aber zumindest sei dank der positiven Entwicklung im Schlussquartal das obere Ende der im November auf -2,5 bis -1,5 Mio. Euro revidierten Guidance erreicht worden.

Erfreulich sei, dass InTiCa trotzdem den operativen Cashflow gegenüber dem Vorjahr habe deutlich verbessern können – der genaue Wert sei noch nicht genannt worden – und dass zugleich auch die Eigenkapitalquote von 29,8 auf 32,1 Prozent zugelegt habe.

Eine moderate Erholung habe es auch beim Auftragsbestand gegeben, der binnen Jahresfrist um 4 Prozent auf 80,3 Mio. Euro gestiegen sei. Zugleich verweise das Unternehmen aber auf zahlreiche Makrorisiken und bezeichne den Jahresauftakt im Geschäft als „unverändert verhalten“.

Die Analysten trauen dem Unternehmen dennoch zu, 2026 eine moderate Umsatzsteigerung zu erreichen, allerdings dürfte das EBIT wegen der gesamtwirtschaftlichen Lage noch negativ bleiben. Die Analysten erwarten hier aber zumindest eine kleine Verbesserung, da InTiCa einen starken Fokus auf Kostendisziplin und Effizienzsteigerungen lege, während zugleich an der Erschließung attraktiver neuer Absatzmärkte gearbeitet werde.

Mittelfristig sollte das zu einer Erhöhung der Dynamik und zu deutlich steigenden Margen führen. Das spiegele sich in ihrem Kursziel wider, das mit 3,60 Euro (bislang: 3,00 Euro) deutlich über dem aktuellen Börsenkurs liege. Das Urteil der Analysten laute aber weiter „Hold“, bis sich eine Tendenz zu stärkerem Wachstum und höheren Margen klar in den Zahlen zeige, da die Analysten erst dann eine nachhaltige Kurserholung in Richtung des fairen Werts erwarten.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.04.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.04.2026 um 7:05 Uhr fertiggestellt und am 15.04.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-15-SMC-Comment-InTiCa_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com