JCDecaux Aktie
Marktkap. 3,25 Mrd. EURKGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972
ISIN FR0000077919
Symbol JCDXF
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für JCDecaux von 18,30 auf 17,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Tate rechnet laut seinem Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Spezialisten für Außenwerbung mit niedrig-einstelligem Rückgang des Wachstums aus eigener Kraft. Im Vorjahr sorgten nämlich Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft und die Olympiade für Auftrieb. Zudem belaste aktuell das schwache Wirtschaftsumfeld./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JCDecaux Neutral
|Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
17,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,27 €
|Abst. Kursziel*:
16,57%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,13 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,65%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,23 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
|11:51
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.25
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|10.03.25
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|07.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.25
|JCDecaux Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.24
|JCDecaux Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.25
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|JCDecaux Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|JCDecaux Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|JCDecaux Neutral
|JP Morgan Chase & Co.