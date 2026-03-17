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Marktkap. 4,17 Mrd. EUR

KGV 12,59
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WKN 578972

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ISIN FR0000077919

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Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Overweight

08:01 Uhr
JCDecaux Overweight
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
21,16 EUR 1,21 EUR 6,07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux von 16 auf 29 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Den in den vergangenen Jahren wenig gefragten europäischen Außenwerbespezialisten stehe dank der Digitalisierung, eines KI-getriebenen Geschäfts und Kosteneinsparungen ein Stimmungsumschwung bevor, begründete Marcus Diebel am Dienstagabend seine Neubewertung der Branche. Doch trotz guter Aussichten für etliche Jahre, sich verbessernder Finanzkennziffern und überschaubarer KI-Risiken seien die Bewertungen immer noch niedrig. Entsprechend sieht Diebel sowohl für die Unternehmensgewinne als auch für die Aktienkurse von JCDecaux und Ströer Luft nach oben. JCDecaux habe trotz der schon positiven Reaktion auf starke Geschäftszahlen aus der vergangenen Woche noch deutliches Kurspotenzial. Bei Ströer betont der Experte mit Blick auf das bestätigte "Overweight"-Votum und das angehobene Kursziel die angekündigte Transformation hin zu einer KI-basierten Plattform./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Overweight

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,48 €		 Abst. Kursziel*:
41,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
21,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,05%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 JCDecaux Overweight JP Morgan Chase & Co.
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17.03.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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