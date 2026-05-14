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Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

08:01 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
15,48 EUR 0,18 EUR 1,18%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Dass die Aktie zuletzt trotz guter Eckdaten zum ersten Quartal kaum noch vom Fleck gekommen sei, dürfte an Bedenken von Investoren liegen, wie viel zusätzlichen Auftrieb die Unternehmensgewinne in diesem Jahr noch haben, schrieb Angelina Glazova am Donnerstag. So sei der Gewinnausblick des Kalidüngerkonzerns für 2026 weniger stark gestiegen als es der überraschend gute Jahresstart eigentlich impliziert hätte./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,33 €		 Abst. Kursziel*:
-10,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

08:01 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 K+S Halten DZ BANK
12.05.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
11.05.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.05.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: K+S Aktiengesellschaft: EBITDA and adjusted free cash flow in the first quarter of 2026 significantly above market expectations; EBITDA forecast for the full year 2026 raised
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