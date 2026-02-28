DAX 24.783 -2,0%ESt50 6.007 -2,1%MSCI World 4.535 -0,5%Top 10 Crypto 8,5535 +4,0%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.403 +1,0%Euro 1,1731 -0,4%Öl 78,53 +8,3%Gold 5.393 +2,2%
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Februar
NVIDIA-Aktie in der Kritik: Goldman Sachs sieht keinen BIP-Effekt durch KI
KION GROUP Aktie

57,35 EUR -0,15 EUR -0,26 %
STU
Marktkap. 7,61 Mrd. EUR

KGV 39,00
WKN KGX888

ISIN DE000KGX8881

Symbol KNNGF

JP Morgan Chase & Co.

KION GROUP Overweight

11:41 Uhr
KION GROUP Overweight
Aktie in diesem Artikel
KION GROUP AG
57,35 EUR -0,15 EUR -0,26%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Kion von 73,80 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Herstellers von Logistiktechnik sei zurückhaltend, schrieb Akash Gupta am Sonntag im Nachgang der Zahlen zum vierten Quartal 2025. Sorgen, dass Künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell gefährden könnten, seien weitgehend unbegründet. Steigende Barmittel dürften zukünftig die Bewertung untermauern./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: KION GROUP

Zusammenfassung: KION GROUP Overweight

Unternehmen:
KION GROUP AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,20 €		 Abst. Kursziel*:
31,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,78%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KION GROUP AG

11:41 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 KION GROUP Buy UBS AG
27.02.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
27.02.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
27.02.26 KION GROUP Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu KION GROUP AG

finanzen.net Analystenprognosen Analysten sehen bei KION GROUP-Aktie Potenzial Analysten sehen bei KION GROUP-Aktie Potenzial
finanzen.net KION GROUP stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net Anleger warten auf Impulse: MDAX pendelt um Schlusskurs vonDonnerstag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Kion auf 'Buy' - Ziel 79 Euro
finanzen.net KION-Aktie deutlich schwächer: Kräftiges Gewinnwachstum in 2026 erwartet
dpa-afx WDH: Kion-Finanzchef sieht mittelfristiges Margenziel nicht in Gefahr
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
EQS Group EQS-News: KION with solid financial year 2025 – strong order intake
EQS Group EQS-AFR: KION GROUP AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends term of Chief Financial Officer Christian Harm
Zacks Is Kion Group (KIGRY) Stock Undervalued Right Now?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Kion Group, Andritz, SiteOne Landscape and MSC Industrial Direct
Zacks Kion Group (KIGRY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
EQS Group EQS-PVR: KION GROUP AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
