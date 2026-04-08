JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 91 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green setzte seine Ergebnisschätzungen in der Mitte der Zielspanne des Immobilienkonzerns für 2026 an. Für 2027 und 2028 liegt er aufgrund etwas gestiegener Schätzungen für die Kreditkosten etwas unter dem Konsens./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien