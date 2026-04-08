LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,52 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 91 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green setzte seine Ergebnisschätzungen in der Mitte der Zielspanne des Immobilienkonzerns für 2026 an. Für 2027 und 2028 liegt er aufgrund etwas gestiegener Schätzungen für die Kreditkosten etwas unter dem Konsens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG Immobilien
Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
89,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
60,05 €
|Abst. Kursziel*:
48,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,98%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,34 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Barclays Capital
|30.03.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
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|Jefferies & Company Inc.
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