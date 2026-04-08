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Marktkap. 4,52 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

JP Morgan Chase & Co.

LEG Immobilien Overweight

08:01 Uhr
LEG Immobilien Overweight
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LEG von 91 auf 89 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green setzte seine Ergebnisschätzungen in der Mitte der Zielspanne des Immobilienkonzerns für 2026 an. Für 2027 und 2028 liegt er aufgrund etwas gestiegener Schätzungen für die Kreditkosten etwas unter dem Konsens./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Overweight

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
60,05 €		 Abst. Kursziel*:
48,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,98%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

08:01 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 LEG Immobilien Equal Weight Barclays Capital
30.03.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.03.26 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
06.03.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
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