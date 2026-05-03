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Symbol LIN

Jefferies & Company Inc.

Linde Buy

15:21 Uhr
Linde Buy
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Bewertung. Die Nachfragetrends seien bei dem Gasekonzern zwar gemischt, doch der Ausblick bleibe intakt. Der Experte hob die üppigen Auftragsbestände hervor, die dem Wachstum eine gute Perspektive gäben./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 07:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 07:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Buy

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 535,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 507,92		 Abst. Kursziel*:
5,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 497,42		 Abst. Kursziel aktuell:
7,55%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 548,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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