Linde Aktie
Marktkap. 200,71 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Linde nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 535 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Laurence Alexander in einer am Montag vorliegenden Bewertung. Die Nachfragetrends seien bei dem Gasekonzern zwar gemischt, doch der Ausblick bleibe intakt. Der Experte hob die üppigen Auftragsbestände hervor, die dem Wachstum eine gute Perspektive gäben./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 07:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 07:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Buy
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 535,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 507,92
|Abst. Kursziel*:
5,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 497,42
|Abst. Kursziel aktuell:
7,55%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 548,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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