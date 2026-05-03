Linde Aktie
Marktkap. 200,71 Mrd. EURKGV 29,19 Div. Rendite 1,41%
WKN A3D7VW
ISIN IE000S9YS762
Symbol LIN
Linde Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 525 auf 530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) im ersten Quartal. Er erhöhte daraufhin nochmals leicht seine diesjährige EPS-Schätzung auf 17,90 Dollar./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 20:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Linde Overweight
|Unternehmen:
Linde plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 530,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 507,92
|Abst. Kursziel*:
4,35%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 505,05
|Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
|
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 548,71
*zum Zeitpunkt der Analyse
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