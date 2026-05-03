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WKN A3D7VW

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ISIN IE000S9YS762

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Symbol LIN

JP Morgan Chase & Co.

Linde Overweight

12:46 Uhr
Linde Overweight
Aktie in diesem Artikel
Linde plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Linde von 525 auf 530 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jeffrey Zekauskas lobte in einer am Montag vorliegenden Studie die Steigerung des Gewinns je Aktie (EPS) im ersten Quartal. Er erhöhte daraufhin nochmals leicht seine diesjährige EPS-Schätzung auf 17,90 Dollar./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2026 / 20:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 00:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Linde Overweight

Unternehmen:
Linde plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 530,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 507,92		 Abst. Kursziel*:
4,35%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 505,05		 Abst. Kursziel aktuell:
4,94%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 548,71

*zum Zeitpunkt der Analyse

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