LOréal Aktie

368,05 EUR +8,20 EUR +2,28 %
STU
368,60 EUR +5,55 EUR +1,53 %
GVIE
Marktkap. 192,55 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

Bernstein Research

LOréal Market-Perform

17:21 Uhr
LOréal Market-Perform
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
368,05 EUR 8,20 EUR 2,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Der am chinesischen E-Commerce-Markt für Beauty-Produkte umgesetzte Bruttowarenwert (GMV) sei im April leicht angestiegen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die von ihm beobachteten, global agierenden Anbieter jedoch hätten im Schnitt mit einem GMV-Rückgang um zehn Prozent schwach abgeschnitten. L?Oreal habe eine mäßige Leistung abgeliefert./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 15:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LOréal Market-Perform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
368,65 €		 Abst. Kursziel*:
9,86%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
368,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,04%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

17:21 LOréal Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
04.05.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
24.04.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 LOréal Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

