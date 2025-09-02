DAX 23.781 +0,8%ESt50 5.350 +0,5%Top 10 Crypto 15,31 -2,8%Dow 45.472 +0,4%Nas 21.570 +0,3%Bitcoin 94.006 -1,9%Euro 1,1645 -0,2%Öl 67,03 -0,5%Gold 3.549 -0,3%
Marktkap. 211,04 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN wurde kopiert
Deutsche Bank AG

LOréal Sell

11:46 Uhr
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Sell

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
398,05 €		 Abst. Kursziel*:
-14,58%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
403,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,79%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
376,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

11:46 LOréal Sell Deutsche Bank AG
29.08.25 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 LOréal Neutral UBS AG
15.08.25 LOréal Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.25 LOréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

