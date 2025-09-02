LOréal Aktie
Marktkap. 211,04 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Sell
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
398,05 €
|Abst. Kursziel*:
-14,58%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
403,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,79%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
376,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:46
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|LOréal Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.05.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|LOréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
