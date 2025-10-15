DAX 24.272 +0,4%ESt50 5.652 +0,8%MSCI World 4.293 -0,2%Top 10 Crypto 14,88 -2,2%Nas 22.563 -0,5%Bitcoin 92.253 -3,0%Euro 1,1688 +0,4%Öl 62,14 -0,5%Gold 4.226 +0,4%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

550,20 EUR -14,00 EUR -2,48 %
STU
Marktkap. 73,8 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002

ISIN DE0008430026

Symbol MURGF

JP Morgan Chase & Co.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

17:31 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen des Rückversicherers an. Seine Schätzungen für den Überschuss im Jahr 2025 erhöhte er dabei um 5 Prozent./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
650,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
558,60 €		 Abst. Kursziel*:
16,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
550,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,14%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
582,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

17:31 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

