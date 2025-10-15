Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
Marktkap. 73,8 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN 843002
ISIN DE0008430026
Symbol MURGF
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell vor den Quartalszahlen des Rückversicherers an. Seine Schätzungen für den Überschuss im Jahr 2025 erhöhte er dabei um 5 Prozent./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 15:33 / BST
