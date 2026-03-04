Merck Aktie
Marktkap. 52,76 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 bedeute ein leichtes Korrekturrisiko beim operativen Ergebniskonsens, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Merck Buy
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
123,05 €
|Abst. Kursziel*:
21,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
122,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Merck KGaA
|09:31
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Merck Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|03.02.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research