Merck Aktie

122,40 EUR -0,75 EUR -0,61 %
STU
Marktkap. 52,76 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
NEU
WKN 659990

ISIN DE0006599905

Symbol MKGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Merck Buy

09:31 Uhr
Merck Buy
Merck KGaA
122,40 EUR -0,75 EUR -0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick der Darmstädter auf 2026 bedeute ein leichtes Korrekturrisiko beim operativen Ergebniskonsens, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck Buy

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
123,05 €		 Abst. Kursziel*:
21,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
122,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,55%
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
141,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Merck KGaA

09:31 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.02.26 Merck Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.02.26 Merck Kaufen DZ BANK
03.02.26 Merck Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Merck KGaA

finanzen.net Merck-Analyse im Blick Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy Merck-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy
dpa-afx ROUNDUP 2/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang
finanzen.net Merck Aktie News: Merck reagiert am Donnerstagvormittag positiv
Dow Jones Merck-Aktie etwas fester: Verhaltene Prognose für 2026 - Verweis auf negative Wechselkurseffekte
dpa-afx ROUNDUP/Schwacher Dollar und Generika: Merck erwartet Gewinnrückgang
dpa-afx Währungseffekte und Generika-Wettbewerb: Merck erwartet für 2026 Gewinnrückgang
finanzen.net Merck Aktie News: Merck präsentiert sich am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Merck Aktie News: Merck am Mittag höher
finanzen.net DAX 40-Wert Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Benzinga AI-Powered Tempus Inks New Multi-Year Merck Deal
Zacks Merck (MRK) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
Zacks Is It Worth Investing in Merck (MRK) Based on Wall Street's Bullish Views?
Benzinga A Look Into Merck &amp; Co Inc&#39;s Price Over Earnings
Benzinga How Is The Market Feeling About Merck &amp; Co Inc?
Zacks Here is What to Know Beyond Why Merck & Co., Inc. (MRK) is a Trending Stock
Benzinga Amazon, Merck, PG&amp;E And More On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Financial Times Merck splits operations to separate oncology from non-cancer drugs
