Merck Aktie
Marktkap. 47,46 Mrd. EURKGV 20,44 Div. Rendite 1,79%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Der Pharma- und Technologiekonzern dürfte am 13. Mai über ein weitgehend erwartungsgemäßes erstes Quartal berichten und den Markt mit einer Bestätigung der Jahresziele beruhigen, schrieb Richard Vosser in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Overweight
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
111,60 €
|Abst. Kursziel*:
34,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
108,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,93%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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