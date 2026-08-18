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AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

MTU Aero Engines Neutral

12:26 Uhr
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Barmittelumschlag bleibe der entscheidende Punkt der Anlagestory des Triebwerkbauers, schrieb Sam Burgess am Dienstagnachmittag in seinem Resümee des Halbjahresberichts. Er ist diesbezüglich weiter weniger optimistisch als bei der führenden Branchenkonkurrenz im Bereich ziviler Luftfahrt./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 15:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
374,00 €		 Abst. Kursziel*:
1,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
374,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,60%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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