Nagarro Aktie
Marktkap. 531,83 Mio. EURKGV 24,72
WKN A3H220
ISIN DE000A3H2200
Symbol NGRRF
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nagarro
Zusammenfassung: Nagarro Buy
|Unternehmen:
Nagarro SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
69,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
42,62 €
|Abst. Kursziel*:
61,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,62%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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