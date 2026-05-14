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Marktkap. 531,83 Mio. EUR

KGV 24,72
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WKN A3H220

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Jefferies & Company Inc.

Nagarro SE Buy

09:11 Uhr
Nagarro SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nagarro SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das erste Quartal mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Buy" belassen. Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals 2025 habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 02:12 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nagarro

Zusammenfassung: Nagarro Buy

Unternehmen:
Nagarro SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
42,62 €		 Abst. Kursziel*:
61,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,62%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nagarro SE

09:11 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Nagarro Buy Warburg Research
24.03.26 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Nagarro Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-AFR: Nagarro SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nagarro SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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