Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,06 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,25 €
|Abst. Kursziel*:
69,01%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
69,01%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
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|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:51
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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