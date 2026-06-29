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Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Buy

09:51 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla ist für das organische Umsatzwachstum des Bausoftwarespezialisten im zweiten Quartal etwas zurückhaltender geworden, wie er am Montag in einem Ausblick auf den Bericht schrieb. Auch die Wachstumserwartung für das Gesamtjahr setzte er nun etwas tiefer an. Seine Ergebnisprognosen blieben aufgrund einer günstigeren Währungsentwicklung allerdings nahezu unbewegt. Die Kurszielreduzierung begründete Moawalla mit der Schwäche der europäischen Softwarebranche./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 20:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,25 €		 Abst. Kursziel*:
69,01%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
69,01%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

09:51 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
29.06.26 Nemetschek Sell UBS AG
25.06.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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