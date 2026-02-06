Nemetschek Aktie
Marktkap. 8,19 Mrd. EURKGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George diskutierte mit Branchenexperten über Sorgen und Chancen durch KI. Sie seien sich einig gewesen, dass die Wachstumschancen für die Bausoftware Bluebeam überwiegen, schrieb er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,75 €
|Abst. Kursziel*:
55,48%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,17%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
121,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nemetschek SE
|08:16
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
