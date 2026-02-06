DAX 24.873 +0,6%ESt50 6.027 +0,5%MSCI World 4.543 +0,3%Top 10 Crypto 8,9380 +1,1%Nas 23.031 +2,2%Bitcoin 58.831 -1,4%Euro 1,1862 +0,4%Öl 67,37 -1,1%Gold 5.025 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Stellantis A2QL01 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Asiens Börsen in Grün, Nikkei mit Rekord -- Bayer erhält US-Freigabe für Herbizid Stryax -- Rüstungsaktien, Novo Nordisk, BYD, Roche im Fokus
Top News
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden DSM-Firmenich-Aktie: Geschäft mit Tierernährung soll verkauft werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nemetschek Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nemetschek Aktien-Sparplan
71,35 EUR +0,35 EUR +0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,19 Mrd. EUR

KGV 61,63 Div. Rendite 0,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 645290

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006452907

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:16 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
71,35 EUR 0,35 EUR 0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Joseph George diskutierte mit Branchenexperten über Sorgen und Chancen durch KI. Sie seien sich einig gewesen, dass die Wachstumschancen für die Bausoftware Bluebeam überwiegen, schrieb er in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 14:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,75 €		 Abst. Kursziel*:
55,48%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
71,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,17%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
121,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:16 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Nemetschek Hold Deutsche Bank AG
29.01.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
29.01.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.01.26 Nemetschek Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nemetschek SE

finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Nachmittag ins Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So performt der TecDAX aktuell
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Anleger schicken Nemetschek SE am Freitagmittag ins Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsstart
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagvormittag schwächer
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der TecDAX mittags
finanzen.net TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr gekostet
EQS Group EQS-News: Nemetschek Group closes a very successful fiscal year 2025 with strong performance and well achieving both its already previously raised revenue forecast and its profitability target
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Nemetschek SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Nemetschek SE zu myNews hinzufügen