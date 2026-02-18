DAX 25.062 -0,9%ESt50 6.049 -0,9%MSCI World 4.537 -0,1%Top 10 Crypto 8,5995 -2,2%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.431 +0,1%Euro 1,1779 +0,0%Öl 71,35 +1,5%Gold 4.987 +0,2%
Nestlé Aktie

Marktkap. 219,29 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

UBS AG

Nestlé Neutral

11:56 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
87,72 EUR 0,63 EUR 0,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es frühe Anzeichen von Fortschritten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Ein wichtiger Punkt sei, dass das Produkt-Portfolio auf vier Geschäftsbereiche konzentriert werde: Kaffee, Tiernahrung und Ernährung ergänzten dabei den Bereich Food & Snacks./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,19 CHF		 Abst. Kursziel*:
-2,73%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,16 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,69%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,56 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen