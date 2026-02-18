Nestlé Aktie
Marktkap. 219,29 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Franken auf "Neutral" belassen. Bei dem Lebensmittelkonzern gebe es frühe Anzeichen von Fortschritten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Ein wichtiger Punkt sei, dass das Produkt-Portfolio auf vier Geschäftsbereiche konzentriert werde: Kaffee, Tiernahrung und Ernährung ergänzten dabei den Bereich Food & Snacks./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
80,19 CHF
|Abst. Kursziel*:
-2,73%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
80,16 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,69%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,56 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
