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Nike Aktie

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Goldman Sachs Group Inc.

Nike Neutral

08:01 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
34,67 EUR -1,39 EUR -3,84%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 46 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerholung verzögere sich erneut, schrieb Brooke Roach in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Anleger müssten Geduld mitbringen. Wichtig werde insbesondere der Investorentag Mitte November./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 21:03 / MDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 42,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 41,05		 Abst. Kursziel*:
2,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 40,02		 Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
Analyst Name:
Brooke Roach 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 54,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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