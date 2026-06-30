Nike Aktie
Marktkap. 53,81 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 46 auf 42 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Umsatzerholung verzögere sich erneut, schrieb Brooke Roach in ihrer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Anleger müssten Geduld mitbringen. Wichtig werde insbesondere der Investorentag Mitte November./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 21:03 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 42,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 41,05
|Abst. Kursziel*:
2,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 40,02
|Abst. Kursziel aktuell:
4,95%
|
Analyst Name:
Brooke Roach
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 54,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|24.04.26
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|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
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|DZ BANK
|08:01
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Nike Neutral
|UBS AG
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|RBC Capital Markets
|29.06.26
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|23.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.