Nike Aktie
Marktkap. 53,96 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Dies schrieb Matthew Boss am Montag nach einem Treffen mit dem Management auf der jährlichen JPMorgan-Retail-Konferenz. Im Frühjahr 2027 werde die volle Produktoffensive der Amerikaner an den Markt kommen und die "Win Now"-Aktionen sollten beendet sein./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 52,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 42,62
|Abst. Kursziel*:
22,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 42,35
|Abst. Kursziel aktuell:
22,79%
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 71,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|11:01
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|01.04.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|01.04.26
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
