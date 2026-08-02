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ISIN US6541061031

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Symbol NKE

JP Morgan Chase & Co.

Nike Underweight

12:41 Uhr
Nike Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nike von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 47 auf 40 US-Dollar gesenkt. Finanzielle Belastungen aus der Ende 2024 begonnenen Strategie "Win Now" könnten sich noch bis in das Jahr 2028 hinziehen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So könnten beispielsweise Umstrukturierungen auf dem chinesischen Markt den dort erzielten Umsatz um mehr als eine Milliarde US-Dollar schmälern. Mit seinen Schätzungen für das Ergebnis je Aktie im zweiten Halbjahr 2027 und im Jahr 2028 liegt er nach eigener Aussage um rund ein Fünftel unter den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Underweight

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 40,00
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
$ 42,64		 Abst. Kursziel*:
-6,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 41,40		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 49,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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22.07.26 Nike Neutral UBS AG
22.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
13.07.26 Nike Outperform Bernstein Research
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