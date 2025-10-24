DAX 24.288 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,56 -1,8%Gold 3.915 -1,9%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 4,50 auf 6,60 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Finnen seien im Wandel und profitierten dabei zunehmend von ihrer Präsenz in KI-Datenzentren, schrieb Janardan Menon am Montagabend in seiner Kaufempfehlung. Dadurch winke stetiges Wachstum, das es so vorher nicht gegeben habe. Gleichzeitig verbessere sich die Profitabilität. Die Aussichten im Mobilfunkbereich seien zwar nicht rosig. Enttäuschungen erwartet Menon allerdings auch hier nicht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 15:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Buy

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
6,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,55 €		 Abst. Kursziel*:
18,88%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
5,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,39%
Analyst Name:
Janardan Menon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

08:01 Nokia Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.25 Nokia Neutral UBS AG
13.10.25 Nokia Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro
dpa-afx Nokia-Aktie in Grün: JPMorgan hebt Ziel für Nokia auf 6,10 Euro
finanzen.net Nokia: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TraderFox Stocks in Action: SAP, Kering, Atoss Software, MTU Aero Engines, Nokia
dpa-afx Nokia-Aktie mit Kursprung: Erwartungen übertroffen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 4,10 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Nokia überrascht trotz Gewinnrückgang positiv - Aktie springt hoch
Dow Jones Nokia meldet starken Anstieg der Nachfrage durch KI- und Cloud-Kunden
PR Newswire Ericsson, Nokia and Fraunhofer HHI join forces to drive 6G-era video coding standardization
Business Times Nokia CEO Hotard compares AI surge to 1990s internet boom, but plays down bubble fears
MotleyFool How Nokia Stock Found a Clear Signal Today
Benzinga Nokia CEO Sees &#39;AI Supercycle&#39; Lifting Growth As Profit Outlook Climbs
Business Times Nokia profit surges past estimates on network growth
Benzinga Nokia Strengthens Vodafone, Vodacom Alliance To Power Energy-Efficient 5G Networks
Zacks Nokia and CommScope Partner to Accelerate FTTH Deployments in APAC
Zacks Nokia Powers Data Center Connectivity in Singapore: Stock to Gain?
RSS Feed
Nokia Oyj (Nokia Corp.) zu myNews hinzufügen