Nokia Aktie
Marktkap. 49,3 Mrd. EURKGV 47,99
WKN 870737
ISIN FI0009000681
Symbol NOKBF
Nokia Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen und angehobenen Prognosen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Trotz des leicht enttäuschenden vergleichbaren Umsatzes im ersten Quartal habe der vergleichbare Bruttogewinn die Konsensschätzung um 5,2 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Potenzial für eine höhere Bruttomarge sei durch höhere Betriebskosten aber geschmälert worden. Er verwies zugleich aber auf angehobene Prognosen des Netzwerk-Infrastrukturanbieters in den Bereichen Optische Technologien und IP./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nokia Market-Perform
|Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
5,54 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,36 €
|Abst. Kursziel*:
-40,80%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-39,45%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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