Bernstein Research

Nokia Market-Perform

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen und angehobenen Prognosen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 5,54 Euro belassen. Trotz des leicht enttäuschenden vergleichbaren Umsatzes im ersten Quartal habe der vergleichbare Bruttogewinn die Konsensschätzung um 5,2 Prozent übertroffen, schrieb Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das Potenzial für eine höhere Bruttomarge sei durch höhere Betriebskosten aber geschmälert worden. Er verwies zugleich aber auf angehobene Prognosen des Netzwerk-Infrastrukturanbieters in den Bereichen Optische Technologien und IP./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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