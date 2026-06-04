Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 168,77 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser ging am Montag auf die Präsentation der CagriSema-Studiendaten bei Typ-II-Diabetes auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in New Orleans ein. Das Mittel scheine in der Reduktion des Blutzuckerspiegels durchaus wettbewerbsfähig zu sein, schrieb er. Die Anleger dürften allerdings skeptisch bleiben, bis sie Markterfolge sehen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 07:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
36,92 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
277,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
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