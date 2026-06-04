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Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

13:21 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser ging am Montag auf die Präsentation der CagriSema-Studiendaten bei Typ-II-Diabetes auf der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) in New Orleans ein. Das Mittel scheine in der Reduktion des Blutzuckerspiegels durchaus wettbewerbsfähig zu sein, schrieb er. Die Anleger dürften allerdings skeptisch bleiben, bis sie Markterfolge sehen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,92 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
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20.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
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