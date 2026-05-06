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WKN 918422

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ISIN US67066G1040

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Symbol NVDA

Goldman Sachs Group Inc.

NVIDIA Buy

14:01 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Der KI-Konzern dürfte die Erwartungen übertreffen und seine Ziele hochschrauben, schrieb James Schneider am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal. Die Latte der Anleger für eine positive Reaktion der Aktien dürfte aber recht hoch liegen. Schneider hob allerdings seine Schätzungen an, da er nach jüngsten Aussagen des Managements noch Spielraum für das Umsatzziel rund um KI-Rechenzentren von einer Milliarde US-Dollar sieht. Mit seinen Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 liegt er nach eigener Aussage um bis zu 34 Prozent über dem Konsens./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 05:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 207,83		 Abst. Kursziel*:
20,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 207,04		 Abst. Kursziel aktuell:
20,75%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu NVIDIA Corp.

14:01 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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