Porsche vz. Aktie
Marktkap. 34,1 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zuffenhausener hätten die ohnehin geringen Erwartungen im vierten Quartal noch verfehlt, schrieb Christian Frenes am Mittwoch nach Zahlen. Der Ausblick signalisiere einen längeren Weg zurück zu prozentual zweistelligen Margen./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: tratong / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
38,02 €
|Abst. Kursziel*:
5,21%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
38,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,71%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|14:06
|Porsche vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Porsche vz. Hold
|Warburg Research
|10:11
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Porsche vz. Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.11.25
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
