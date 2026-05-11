Prosus Aktie

39,15 EUR +0,43 EUR +1,10 %
STU
35,84 CHF -0,75 CHF -2,06 %
BRX
Marktkap. 87,4 Mrd. EUR

KGV 8,89 Div. Rendite 0,47%
WKN A2PRDK

ISIN NL0013654783

Symbol PROSF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Prosus mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Overweight" belassen. Die bald anstehenden Geschäftsjahreszahlen der Beteiligungsgesellschaften dürften solide ausfallen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Da Umsatz und operatives Ergebnis aber schon bekannt seien, dürften Anleger vor allem auf die Kommentare der Unternehmensführung zur Geschäftsentwicklung im Portfolio warten./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 19:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Prosus Neutral

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,34 €		 Abst. Kursziel*:
88,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
39,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
89,04%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Prosus N.V.

08:01 Prosus Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.05.26 Prosus Overweight Barclays Capital
17.04.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.04.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

