Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

14:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Auftragseingang des Getriebeherstellers ebenso wie das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um vier Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG