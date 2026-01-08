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Marktkap. 5,44 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
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WKN RENK73

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ISIN DE000RENK730

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Symbol RNKGF

Jefferies & Company Inc.

RENK Buy

14:16 Uhr
RENK Buy
Aktie in diesem Artikel
RENK
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Diese seien solide gewesen, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. So liege der Auftragseingang des Getriebeherstellers ebenso wie das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) um vier Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,60 €		 Abst. Kursziel*:
45,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,67%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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