Heute im Fokus
DAX geht leicht im Minus ins Wochenende -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Telekom, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher SAP-Aktie springt an: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher
Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie mit neuem Rekord
RENK Aktie

Marktkap. 5,58 Mrd. EUR

KGV 53,43 Div. Rendite 1,08%
WKN RENK73

ISIN DE000RENK730

Symbol RNKGF

Deutsche Bank AG

RENK Buy

12:36 Uhr
RENK Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet nun mit einem höheren Auftragseingang im ersten Quartal als bisher, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Das Auftaktviertel 2026 werde von dem Rüstungskonzern mit Blick auf die Auftragseingänge als Rekordquartal avisiert./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,75 €		 Abst. Kursziel*:
33,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,49%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

12:36 RENK Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 RENK Kaufen DZ BANK
07.04.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

