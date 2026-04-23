FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Renk nach dem Pre-Close-Call am 22. April von 72 auf 73 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard rechnet nun mit einem höheren Auftragseingang im ersten Quartal als bisher, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Das Auftaktviertel 2026 werde von dem Rüstungskonzern mit Blick auf die Auftragseingänge als Rekordquartal avisiert./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
RENK
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,75 €
|Abst. Kursziel*:
33,33%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,49%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RENK
|12:36
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|07.04.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.11.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|19.09.25
|RENK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|RENK Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|RENK Hold
|Warburg Research