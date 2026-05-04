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Marktkap. 63,1 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

Goldman Sachs Group Inc.

Rheinmetall Buy

13:11 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.428,00 EUR 57,40 EUR 4,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Zeitpunktbedingt sei der Umsatz des ersten Quartals etwas mau gewesen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Eckdaten. Angesichts jüngster Kursschwächen und der starken Wachstumserwartungen an das erste Halbjahr habe die Meldung aber die Chance, zum reinigenden Gewitter zu werden. Mit dem vollständigen Quartalsbericht am 7. Mai sollte das Unternehmen vor allem das Vertrauen in mehr Dynamik im zweiten Quartal und die Jahresziele stärken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.438,60 €		 Abst. Kursziel*:
59,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.428,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,06%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.102,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

14:01 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:56 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:11 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Rheinmetall Buy UBS AG
08:06 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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