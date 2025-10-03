Richemont Aktie
Marktkap. 98,07 Mrd. EURKGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 160 auf 163 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Mitte November anstehenden Zahlen für das erste Geschäftshalbjahr dürften eine robuste Geschäftsdynamik des Luxusgüterkonzerns belegen, schrieb Louise Singlehurst in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 02:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Neutral
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
163,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
152,90 CHF
|Abst. Kursziel*:
6,61%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
153,50 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
6,19%
|
Analyst Name:
Louise Singlehurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
163,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Richemont
|13:16
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|13:16
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Richemont Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Richemont Overweight
|Barclays Capital
|19.09.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|28.08.25
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|18.09.19
|Richemont Sell
|UBS AG
|15.09.16
|Richemont Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.16
|Richemont Sell
|S&P Capital IQ
|05.08.16
|Richemont verkaufen
|Macquarie Research
|24.05.16
|Richemont Underperform
|Macquarie Research
|13:16
|Richemont Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets