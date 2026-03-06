DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.614 -1,9%MSCI World 4.380 -0,6%Top 10 Crypto 8,9170 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.812 +2,6%Euro 1,1556 +0,2%Öl 103,9 +11,4%Gold 5.108 +0,1%
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke zurückerobert -- Asiens Börsen tiefort -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bitcoin vor Wendepunkt? Galaxy-CEO Novogratz sieht strukturellen Marktumbruch
Spritpreise steigen nicht mehr so schnell
JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

10:21 Uhr
Roche Neutral
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, entziehe den Umsatzerwartungen in diesem rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt die Grundlage, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

