Roche Aktie
Marktkap. 301,76 Mrd. EURKGV 20,28 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, entziehe den Umsatzerwartungen in diesem rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt die Grundlage, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies dürfte den Aktienkurs belasten./rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:43 / GMT
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
323,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
325,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,63%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
349,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
